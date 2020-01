Incendio camper a Roma, un morto

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Un incendio che ha interessato diversi camper è divampato stasera in piazzale 12 Ottobre, in zona Ostiense a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, durante le operazioni di spegnimento, ancora in corso, hanno trovato il corpo carbonizzato di una persona all'interno di uno dei camper distrutti dalle fiamme, almeno sei, in zona Garbatella. Pare che nei camper vivesse qualche persona senzatetto. Almeno cinque camper sono andati distrutti.