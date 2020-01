Atletica: 'Corri per la befana' con l'olimpionico Bordin

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - E' tutto pronto per la 28/a edizione della gara denominata 'Corri per la befana', che è organizzata dal Roma Road Runners Club. Al via della competizione ci sarà anche l'olimpionico a Seul 1988 nella maratona, Gelindo Bordin.

Il percorso - lungo 10,100 km - è stato disegnato in territorio Tuscolano, con il coinvolgimento di Capannelle e del Parco degli Acquedotti. La partenza verrà data lunedì alle 10, proprio dalla Circonvallazione Tuscolana. Il 6 gennaio, inoltre, ci sarà l'occasione per presentare al pubblico il settore cinofilo del Centro Sportivo Italiano, con la presenza di istruttori ed educatori dell'associazione cani salvataggio per la presentazione degli sport cinofili. Sarà possibile assistere a delle dimostrazioni nel villaggio CSI all'interno del campo sportivo dell'oratorio di San Policarpo. (ANSA).