Amichevoli: Trastevere-Brescia 0-6

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il Brescia, in ritiro nella Capitale, ha battuto il Trastevere (club romano che gioca in Serie D) per 6-0 nell'amichevole giocata oggi sul campo del centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' a Roma. Il match è rimasto sull'1-0 (gol di Morosini) fino al 60', poi la squadra di Corini ha segnato cinque reti (due a testa per Balotelli e Torregrossa, una di Bisoli) nella mezzora finale, in cui ha schierato gente come Tonali e Romulo mentre Perrotti, tecnico della formazione del Rione, ha mandato in campo alcuni ragazzi del 2003 in vista di un possibile futuro impiego in quarta serie.

Domani in mattinata la comitiva del Brescia rientrerà a casa e domenica ospiterà la Lazio al 'Rigamonti' nel match dell'ora di pranzo. (ANSA).