Assessore: '18 scuole aperte a Roma nel periodo natalizio'

"Anche in questo periodo di festa pensiamo ai nostri studenti, con un occhio rivolto anche alle esigenze dei genitori. Sono 18 gli istituti comprensivi che hanno aderito al progetto 'Scuole Aperte' per il periodo natalizio". Cosi' su fb l'assessore alla Scuola Veronica Mammi'.

"Queste scuole - informa - resteranno aperte nei giorni di sospensione dell'attività didattica, per offrire ai giovani studenti laboratori musicali, artistici e scientifici, pittura, teatro, corsi di lingue, sport e molto altro ancora, tutto in modo totalmente gratuito. Durante l'anno sono state quasi 70 le adesioni degli istituti a 'Scuole Aperte' tra vacanze estive, pasquali e natalizie. È un progetto finanziato da Roma Capitale che sostengo fortemente, soprattutto nella sua potenzialità di inclusione e integrazione per i giovani residenti nelle zone periferiche della città. La socializzazione è un processo essenziale nella crescita di ciascuno, apre alle relazioni, al confronto con il prossimo, al senso di comunità".

"Con 'Scuole Aperte' puntiamo così a valorizzare i nostri istituti come punti di riferimento per i giovani e sostenere le famiglie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con l'offerta di attività gratuite incentrate sul percorso di crescita ed educazione dei più piccoli", conclude.