Basket: Roma ingaggia ala Usa White

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - La Virtus Roma ha annunciato l'ingaggio fino al termine della stagione dell'ala Usa James White, 37 anni. Lo scorso anno in Italia con la maglia di Cento, White sarà a disposizione del tecnico Piero Bucchi dall'inizio del girone di ritorno, a gennaio.

"James è un giocatore molto esperto, al quale non bisogna spiegare niente, che è già stato in Italia e che arriverà senza aver bisogno di un grande rodaggio - ha affermato il coach -. È un'aggiunta che andrà ad arricchire il contributo della nostra panchina". "Arrivo a Roma con la voglia di aiutare la squadra, che ha le potenzialità per essere protagonista in campionato e raggiungere la zona playoff", ha detto il giocatore. (ANSA).