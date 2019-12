Supercoppa: Sarri, Lazio ancora più pericolosa in gara secca

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "Questa è una gara secca, una finale, e la Lazio può essere ancora più pericolosa". Da Ryad, Maurizio Sarri conosce bene le difficoltà che la Juventus dovrà affrontare per provare a vincere la Supercoppa. La squadra di Inzaghi "è forte tecnicamente e fisicamente - sostiene il tecnico bianconero - ha uno dei centrocampi più forti d'Italia e e attaccante (Immobile, ndr) da 17 gol in 16 partite. E' una partita difficile. Il campionato? Quello è un'altra storia. Non credo che la partita di domani possa incidere per i prossimi cinque mesi". (ANSA).