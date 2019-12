Supercoppa: Lulic "vincendo chiuderemmo l'anno al top"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "La Juve è una delle più forti in Europa e al mondo, è una partita bellissima da giocare e lo faremo con il massimo impegno in campo. Vincere la Supercoppa significherebbe chiudere un anno in modo perfetto". È il pensiero del capitano della Lazio Senad Lulic alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juventus a Riad. "Contro una Juve così forte sarà sempre difficile vincere - ha precisato l'esterno bosniaco - Abbiamo già dimostrato di poterli battere e non dobbiamo avere paura di nessuno. Conterà chi avrà più voglia di vincere questa coppa". (ANSA).