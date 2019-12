Supercoppa: Lazio; Inzaghi "Gara a sé, occhio a errori"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "E' una partita differente rispetto al campionato, in 120' si gioca il primo trofeo stagionale.

Domani è una partita a sé, in cui non bisognerà commettere errori perché si affrontano due squadre che in ogni momento possono far male". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana a Riad contro la Juventus. "Servirà una partita molto concentrata, noi veniamo da un ottimo momento e indipendentemente da come giocherà la Juventus siamo preparati a ogni evenienza", sottolinea Inzaghi.

