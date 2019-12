++ Supercoppa:Bonucci,Lazio bene ma noi obiettivo massimo ++

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "Dettagli ed episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, non l'abbiamo fatto e gli episodi ci sono girati contro". Leonardo Bonucci analizza così l'unica sconfitta sinora subita dalla Juventus contro la Lazio, a cui domani contenderà la Supercoppa. "Siamo consapevoli di trovare una squadra in grande forma psicofisica - dice - ma arriviamo da un trend positivo di prestazioni e risultati. Questo deve farci ben sperare, l'obiettivo è quello di arrivare al massimo, e servirà una Juve perfetta per arrivare al risultato". (ANSA).