Motivi sicurezza",funerali privati Spada

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La questura di Roma ha stabilito che per "motivi di ordine e sicurezza" i funerali di Enrico Spada, esponente dell'omonima famiglia morto in ospedale a 33 anni, si svolgano in forma privata. La funzione è in programma oggi a Ostia antica. La notizia dell'allarme per i funerali del rampollo del clan Spada è stata anticipata dal Messaggero. Una decisione presa per evitare funerali show, come avvenne anni fa per Vittorio Casamonica. La scorsa estate il questore impose i funerali in forma privata anche per Fabrizio Piscitelli, ultrà della Lazio noto come Dialolik ucciso con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti.