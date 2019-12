Detenuti distribuiscono pasti

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Domani, venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 21, in occasione delle prossime feste di Natale, in via della Conciliazione, i detenuti dell'Isola Solidale insieme ai volontari dell'Opera Divin Redentore distribuiranno i pasti alle numerose persone senza fissa dimora che vivono nelle vicinanze della basilica di San Pietro. L'Isola Solidale è una struttura che da oltre 50 anni accoglie a Roma detenuti. Saranno serviti 40 pasti che prevedono riso con verdura e diverse varietà di frutta. Tutto fatto in casa dai detenuti dell'Isola Solidale che si sono mobilitati per questa nuova esperienza. Due di loro hanno avuto un permesso speciale dal magistrato e saranno in via della Conciliazione per distribuire i pasti insieme agli altri volontari, mentre gli altri detenuti si occuperanno della cucina, dello sporzionamento dei pasti e del loro confezionamento.