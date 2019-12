Lotito: "Dimissioni Cicala da Lega? Lui persona per bene"

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Cicala è una persona per bene, che si è trovato in un ambiente non ideale. La sua correttezza è fuori discussione, come la qualità dell'uomo. La sua lettera di dimissioni è stata forte, ma era stata lesa la sua dignità".

Così Claudio Lotito, sulle dimissioni del commissario ad acta della Lega di Serie A, Mario Cicala, rassegnate ieri sera.

"Le polemiche sullo spot contro il razzismo della Lega di A? De Siervo ha scelto quella campagna, ne prendo atto - osserva Lotito -: ognuno fa le proprie scelte. Sicuramente la Lega di A non voleva enfatizzare il razzismo.La mia posizione è nota: per me non ci sono differenze di pelle o provenienza territoriale.

Chi l'ha concepita ha scelto una campagna di rottura, forzandola in modo magari provocatorio. Ricordate la campagna di una nota azienda di abbigliamento casual?". (ANSA).