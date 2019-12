Lazio: Lotito "troppi pregiudizi su di noi"

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Ci sono troppi pregiudizi nei confronti della Lazio, che viene etichettata per quello che era prima del mio arrivo. Io ho cercato di inculcare altri valori ma, quando ci sono partite internazionali, veniamo additati come tifoseria di destra. Personalmente mi sono sempre opposto a questa definizione e l'ho fatto con iniziative forti". Così Claudio Lotito, patron della Lazio, durante un incontro con i giornalisti nella sede della stampa estera, a Roma. "I fatti parlano per me - aggiunge - forse all'estero arrivano scarse comunicazioni, perché è ancora diffusa un'idea della Lazio precedente al mio arrivo. Io ho fatto una scelta, nel pieno rispetto della legalità e dei valori. Certe etichette non mi appartengono. La Lazio per ha sempre lottato per debellare i fenomeni negativi all'interno della tifoseria". (ANSA).