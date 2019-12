Globe Soccer Awards, Ronaldo e Tare fra i finalisti

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Parata di stelle del calcio mondiale a Dubai per i Globe Soccer Awards che verranno assegnati il prossimo 29 dicembre. Anche due 'italiani' fra i candidati al premio. Uno è Cristiano Ronaldo della Juventus, in competizione insieme a Lio Messi, Virgil Van Dijk e Mohamed Salah per il titolo di 'Best Men's Player of the Year'. L'altro è il dirigente della lazio Igli Tare, in lizza con Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), e Marc Overmars (Ajax) per il titolo di 'Best sporting director'.

Fra le rivelazioni del 2019 si disputano il premio Erling Haaland del Salzburg, Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Joao Felix (Atlético Madrid) e Ansu Fati Vieira (Barcellona).

Nella sezione allenatori, i finalisti sono Jurgen Klopp del Liverpool, Fernando Santos della nazionale portoghese e Erik Ten Hag dell'Ajax.

Quanto alle donne, il titolo di 'Best women's player del 2019' andrà a una fra Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry,le prime due della nazionale americana, le seconde dell'Olympique Lione.

Alla cerimonia di premiazione sono attesi come di consueto numerosi protagonisti del calcio mondiale. Fra gli altri, Miralem Pjanic, Ryan Giggs, Joao Felix, e poi ancora l'ex giocatore del Manchester United Mikael Silvestre, Sara Gama della Juventus,, Amandine Henry dell'Olympique Lione, l'arbitro francese Stephanie Frappart, Romelu Lukaku dell'Inter, Didier Deschamps, ct della nazionale francese, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, Fabio Capello e Pierluigi Collina.

(ANSA).