Fazio: "La Roma non è favorita per il quarto posto"

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Non siamo favoriti per la conquista del quarto posto in campionato, la strada è ancora lunga. La partita di Firenze sarà fondamentale, per finire al meglio questo anno solare. Vogliamo fare molti punti e sarà molto importante vincere anche a Firenze". Così Federico Fazio, parlando ai microfoni di Sky Sport.

"Dobbiamo lavorare ancora tanto: con un allenatore nuovo ci vuole sempre un po' di tempo per assimilare le sue idee. Adesso, però, le cose vanno meglio. Il tecnico sta svolgendo un ottimo lavoro - aggiunge il difensore della Roma -. E' importante il contributo delle seconde linee, perché ci sono tante partite da giocare: noi vogliamo arrivare in fondo a ogni competizione. E' importante sempre essere a disposizione".

"La Fiorentina? Sarà una partita tosta, ma vogliamo i tre punti prima di andare alla sosta. Dobbiamo essere cattivi e determinati per conquistarli", conclude il giocatore argentino.

