Cinema: l'Andromeda a Primavalle compie 20 anni

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Nel territorio urbano dove le sale cinematografiche chiudono continuamente, c'è un cinema storico, neppure centrale ma nel quartiere Primavalle, che arriva a festeggiare 20 anni. E' il cinema Andromeda, storico esercizio di Lucisano Media Group, che il 19 dicembre a tutti gli spettatori regala per il traguardo biglietti gratuiti da usare fino a giugno.

«Il terreno sul quale ora sorge la Multisala - racconta Lucisano - era l'orto di mio padre nel quale noi bambini ci recavamo per giocare e andare a cavallo, prendevamo il tram 34 fino a Forte Braschi partendo da Piazza Cavour, dove vivevamo, e poi da lì a piedi fino al terreno. Via Mattia Battistini era inesistente vi scorrevano le acque piovane. Nel punto esatto dove ora sorge il cinema c'era un capannone industriale che acquistai in seguito da mio padre».

Nel corso della sua storia, il Cinema Andromeda non ha mai messo da parte la volontà di ampliarsi e rinnovarsi e per i suoi 20 anni si doterà di un'altra sala, che va ad aggiungersi alle 8 già presenti, per complessivi 1175 posti, tutti accessibili ai portatori di handicap, dotate di proiettori Sony 4K e innovativo audio Dolby Atmos, al passo con le sale europee.

In un momento in cui le sale cittadine vanno sparendo, l'Andromeda si espande, si dota di aree comuni multifunzionali, di servizi accessibili a tutti, confermandosi luogo di aggregazione e incontro a servizio del quartiere e si arricchisce di uno spazio dedicato ai bambini, un sushi bar plastic free e una piccola libreria.

Fulvio Lucisano conferma la sua vocazione di esercente che crede fortemente nella sala cinematografica come luogo ineguagliabile di esperienza visiva, dove poter apprezzare il cinema in tutta la sua bellezza con immagini di qualità altissima, poltrone ultra confortevoli, servizi come il kids garden per far tornare le coppie al cinema.

Come già in molte città europee, la sala cinematografica si potenzia, per diventare luogo in cui incontrarsi, stare insieme e godere di un'esperienza impossibile da eguagliare con l'home vision.

E in più, l'Andromeda è anche a impatto zero, essendo stato il primo cinema a dotarsi con i pannelli solari, di impianto fotovoltaico per limitare il consumo di energia. (ANSA).