Mostre: Immaginare Leonardo, artisti si misurano con genio

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Oltre trenta opere di artisti italiani e di esponenti della Nuova Scuola Romana, che si sono ispirati alla figura e all'opera del genio di Vinci nel cinquecentenario della morte: è 'Immaginare Leonardo', la mostra allestita a Roma, nella galleria Vittoria di via Margutta fino al 23 dicembre. L'esposizione, a ingresso gratuito, è curata da Tiziana Todi.

La mostra, si avvale a corredo di un elegante catalogo edito da Progetto Editoriale, nel quale sono riportate tutte le opere in esposizione degli artisti per così dire "leonardiani" che si sono cimentati per l'occasione con realizzazioni di piccolo formato 40x40, tanto da rappresentare un ulteriore tratto interessante ed originale. Nell'ordine: Chiara Abbaticchio, Xante Battaglia, Tiziana Befani, Sonia Bellezza, Giuseppe Carabetta, Stefania Catenacci, Amalia Cavallaro, Luana Celli, Francesca Cervelli, Claudio Cignatta, Alessandro Cignetti, Sonia De Rossi, Roberta Di Sarra, Daria Faggi, Daniela Foschi, Giuseppe Frascaroli, Paolo Gallinaro, Nicoletta Gatti, Micaela Giuseppone, Maria Rita Gravina, Guglielmo Mattei, Angela Palese, Tommaso Pensa, Daniela Poduti Riganelli, Gualtiero Redivo, Lucio Ronca, Marco Rossati, Fabio Santoro, Rosamaria Salkin Sbiroli, Renata Solimini e Claudio Spada. (ANSA).