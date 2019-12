Metro,dal 30/12 chiude stazione Cornelia

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - A partire da lunedì 30 dicembre, nell'ambito del piano di interventi sulla rete metro di Roma, la stazione Cornelia della linea A della metropolitana resterà chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori.

Lo comunica Atac che avverte: "Per ridurre i disagi, sarà attivata una linea di bus navetta denominata MA13 che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario FL".

Al momento sono chiuse altre sue stazioni della linea A: la stazione Baldo degli Ubaldi, dove è in corso la stessa revisione; la stazione Barberini out dalla scorsa primavera per il nodo delle scale mobili. In questi due casi, spiega Atac, "si stanno concludendo le attività relative agli impianti di traslazione". Stamani la stazione Flaminio della Metro A è stata momentaneamente chiusa poiché i carabinieri sono intervenuti per una militare trovata morta all'interno dei bagni, l'ipotesi è suicidio.