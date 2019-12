Lazio: Lotito, piedi per terra e no a voli pindarici

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La Lazio sogna, ma "bisogna restare con i piedi per terra". Lo dice il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, nel discorso alla festa di fine anno che anticipa la trasferta a Riad (Arabia Saudita), dove i biancocelesti di Simone Inzaghi si giocheranno la Supercoppa Italiana contro la Juventus. "Io non faccio voli pindarici - ha proseguito il patron - ma credo in questo gruppo. Ci dobbiamo credere tutti quanti, perché questi giocatori hanno le potenzialità per dimostrare che sono i migliori. In campo e fuori dal campo".

A tenere carico l'ambiente, dopo l'ottavo successo consecutivo in campionato conquistato sul difficile campo del Cagliari, ci ha pensato Ciro Immobile: "La Juve sarà arrabbiata per il risultato del campionato contro di noi. Sarà una partita difficile, una finale che dobbiamo preparare con il lavoro, come stiamo facendo". (ANSA).