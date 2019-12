Tokyo 2020: Quadarella, Ledecky più forte ma niente paura

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Tokyo sarà la mia prima Olimpiade, ci arrivo da campionessa del mondo nei 1500 e cercheremo di prepararci al meglio, sia sui 1500 e negli 800. Katie Ledecky è la più forte, per ora è parecchio più forte ma anche noi ci arriveremo preparati. Senza timori e paure, avremo voglia di divertirci". Lo dice la campionessa del mondo dei 1500 Simona Quadarella, parlando di Tokyo 2020 alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Coni. "Pochi giorni fa, a Riccione, ho strappato il pass per la mia prima olimpiade, è stato incredibile. E sapere di essere già qualificata mi tranquillizza per la preparazione che sarà di 7 mesi, da qui a luglio", ha aggiunto Quadarella. (ANSA).