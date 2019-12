Sport: Morlacchi, 'In questo paese manca cultura sconfitta'

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Abbiamo vinto 50 medaglie e siamo arrivati primi nel medagliere mondiale, ma oggi in sala siamo tutti accomunati da una cosa: la sconfitta. In questo momento storico manca la cultura della sconfitta. Ti fa crescere e progredire". Lo ha detto il campione del mondo di nuoto paralimpico Federico Morlacchi nel suo intervento alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Coni. Morlacchi è stato anche involontaria 'vittima' di una gaffe del conduttore che lo ha presentato come fidanzato dell'altra campionessa del nuoto Giulia Ghiretti, anche lei presente al Coni: "Veramente non stiamo più insieme", ha detto imbarazzata quest'ultima suscitando l'ilarità della sala e dello stesso Premier Conte, anch'esso presente all'evento. (ANSA).