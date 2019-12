Calcio: Mattioli, ko con Roma fatto felici Premier e Malagò

"Abbiamo perso 3-1 a Roma ieri, abbiamo fatto contenti il premier Conte e Giovanni Malagò". Con questa battuta il presidente della Spal, Walter Mattioli, torna sulla sconfitta di ieri della sua squadra in casa della Roma, rivolgendosi a Conte e Malagò, entrambi tifosi giallorossi, in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Coni, riconoscimento che è stato assegnato anche al club spallino.

"Abbiamo lavorato sodo per arrivare in Serie A e vogliamo rimanerci - ha aggiunto Mattioli - Ci metteremo il nostro orgoglio e la nostra determinazione. Servono mezzi importanti ma noi ce li abbiamo". (ANSA).