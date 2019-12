Calcio:Galatasaray,Nzonzi fuori rosa per motivi disciplinari

(ANSA) - PARIGI, 13 DIC - Steven Nzonzi, in prestito dalla Roma al Galatasaray, è stato messo fuori rosa oggi per "comportamento inopportuno' nel corso dell'ultimo allenamento.

Lo ha reso noto il club con un comunicato e la notizia è rimbalzata immediatamente sui media francesi.

"Steven Nzonzi è stato escluso dal gruppo per una durata indeterminata a causa del suo comportamento inopportuno durante l'ultimo allenamento", si limita a rendere noto il club campione in carica di Turchia. Domani il Galatasaray riceve a Istanbul l'Ankaragucu per il campionato turco in cui, dopo 14 giornate, occupa il 6/o posto in classifica.

L'ultima partita di Nzonzi è stata quella persa per 5-0 in Champions League mercoledì scorso contro il Paris Saint-Germain, in cui è stato sostituito a 20' dalla fine dopo essere anche stato ammonito.

Trenta anni, campione del mondo con la Francia nel 2018, Nzonzi è stato prestato dalla Roma al Galatasaray lo scorso agosto con opzione di acquisto. (ANSA).