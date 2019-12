Un francobollo per i 60 anni della Lega Dilettanti

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Lega Nazionale Dilettanti compie 60 anni e li porta benissimo, come dimostrano le cifre: è la comunità sportiva più grande d'Europa, oltre che la componente più vasta della Figc, con un milione di atleti e atlete non professionisti, 10 mila società, 200.000 dirigenti e 80.000 squadre. Proprio per ricordare l'anniversario della Lega, fondata nel 1959, oggi è stato emesso un francobollo commemorativo, valido per la posta ordinaria.

Il francobollo mostra due giocatori in azione mentre sullo sfondo si intravede una coppia di bambini che giocano a pallone.

L'annullo speciale "primo giorno di emissione" viene apposto a Roma; il bollettino illustrativo dell'emissione è firmato dal presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, secondo il quale, si tratta di celebrare "una grande famiglia formata da volontari che ogni giorno s'impegnano per promuovere il calcio in modo sano e costruttivo. La Lega Nazionale Dilettanti non è solo una comunità sportiva, ma anche e soprattutto una straordinaria realtà sociale". (ANSA).