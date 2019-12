Europa League: Fonseca, obiettivo raggiunto, ma partita no

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Abbiamo raggiunto il principale obiettivo della qualificazione, ma non abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere stasera, ma non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca non nasconde la sua amarezza per la brutta partita della sua squadra non oltre il pari contro gli austriaci del Wolfsberger. Come mai tutti questi errori?"Credo che pensassimo che questa partita fosse già vinta e invece il Wolfsberger è una buona squadra.

Abbiamo sbagliato tanto, nei passaggi, sotto pressione, è stato difficile perché abbiamo sbagliato la circolazione di palla. E quando sbagliamo tanto è normale che poi non attacchiamo come dovremmo. Non sono soddisfatto di questa partita". La capolista della Bundesliga è fuori. "Sì, ma per me non è facile accettare questo risultato contro questa squadra, che ha giocato senza pressione e con grande atteggiamento. Non è stata una partita che mi è piaciuta". (ANSA).