Polizia libera in mare Caretta Caretta

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Personale della Squadra Nautica della Polizia di Stato di Anzio in collaborazione con il personale tecnico della Regione Lazio, Zoomarine e Riserva naturale di Tor Caldara hanno proceduto liberare in mare, accompagnata da un subacqueo, la tartaruga "Caretta Caretta". Le operazioni sono avvenute a circa 2 miglia in mare al largo della città di Nettuno.