Investito da mezzo Ama a Roma, grave

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Investimento su via Casilina, alla periferia di Roma. Dalle prime informazioni, un anziano è stato travolto da un mezzo Ama, l'azienda di raccolta dei rifiuti.

Soccorso, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Anche il conducente del mezzo, un uomo 35 anni, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assegnazione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Dalle prime testimonianze sembra che l'uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che il mezzo si era fermato per far attraversare un gruppo di pedoni e nella ripartenza avrebbe investito l'anziano.

Sul posto la polizia e la polizia locale che si occupa dei rilievi. Sotto shock l'autista.