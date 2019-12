Europa League: Roma; Fonseca, contro Wolfsberger farò turnover

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Se penso di far ricorso al turn-over in vista della gara di campionato di domenica? Onestamente sì, posso cambiare 4-5 giocatori. E' una partita difficile e decisiva per noi ma ho fiducia in tutti i giocatori". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida dell'Olimpico con gli austriaci del Wolfsberger, ultimi avversari della fase a gironi di Europa League.

Entrando più nel dettaglio della formazione, l'allenatore portoghese ha svelato alcuni titolari. "Dzeko e Under giocheranno, Pau Lopez e Kolarov no. Florenzi? Non parlo delle situazioni specifiche e non voglio parlare più di questa questione. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, quando penso che non serve non gioca. Vale per lui come per qualsiasi altro giocatore" taglia corto Fonseca, a cui poi viene chiesto un bilancio dei suoi primi sei mesi alla Roma: "Il bilancio si fa alla fine della stagione, non in questo momento, ma sono soddisfatto. La squadra è migliorata molto dall'inizio e attraversa un buon momento, sono sei mesi positivi".(ANSA).