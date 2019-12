Incentivi a negozianti Roma, luci accese

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Incentivi ai negozianti che tengono accese vetrine e luci anche di notte, per aumentare la sicurezza a Roma. E' quanto stabilisce il protocollo firmato dal sindaco Virginia Raggi, dal prefetto Gerarda Pantalone, dal presidente della Camera di commercio e dall'Ad di Acea in base a quanto emerso nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 15 novembre. "Grande soddisfazione per un concreto risultato raggiunto per rafforzare la sicurezza" ha commentato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il protocollo è stato firmato questa mattina e prevede una prima fase pilota che coinvolgerà due municipi. Il progetto, dice ancora il ministro Lamorgese, "costituisce un modello di sicurezza partecipata e potrà essere esteso anche in altre aree della capitale". "Il mio apprezzamento - conclude il titolare del Viminale - va a tutti i firmatari del protocollo coordinati dal prefetto".