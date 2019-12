A Roma si accende 'Spelacchio', folla a piazza Venezia

Si é acceso questa sera l'albero di Natale di Roma, soprannominato in maniera ironica dal 2017 'Spelacchio'. Ad inaugurarlo la sindaca Virginia Raggi dando il via anche all'illuminazione dell'attigua via del Corso, nota strada dello shopping della Capitale. A sottolineare il 'ritorno' dell'abete piu' famoso - quest'anno ravvivato da 80 mila luci a led e 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve - l'esibizione degli allievi della scuola di canto corale del Teatro dell'Opera.

Il sogno del giocattolaio magico e dei suoi elfi. Da Roma la storia di Guido che aiuta i bimbi poveri a sorridere

I colori predominanti delle sfere natalizie sono il rosso e l'oro. Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione per la realizzazione dell'albero è stata IGPDecaux. I costi totali dell'allestimento sono a carico dello sponsor Netflix. 'Spelacchio', rappresentato anche sui social come una star parlante, da star è stato trattato: questa sera ha attratto tantissime persone al centro di Roma, a migliaia, piu' dello scorso anno. Un gruppo di persone impaziente di vederlo acceso ha rumoreggiato durante le ultime esibizioni musicali. Dopo l'illuminazione gli applausi sono stati tutti per lui e per i suoi 'presentatori'.

Raggi: "Spelacchio acceso h24 fino al 6 gennaio" -"Finalmente siamo qui ad accendere Spelacchio, l'albero piu' famoso del mondo. Sarà acceso 24 ore al giorno fino al 6 gennaio". Cosi' la sindaca di Roma Virginia Raggi inaugurando l'albero di Natale di Roma che si è acceso tra gli applausi.