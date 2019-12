Fonseca, giocato con coraggio e in pieno controllo

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - ''Abbiamo sbagliato negli ultimi metri ma abbiamo fatto una buona partita. La nostra intenzione era giocare e abbiamo avuto il totale controllo della gara. E' importante tenere la palla contro questo tipo di squadra e abbiamo avuto sempre molto coraggio'': Paulo Fonseca giudica positivamente la prestazione della Roma dopo il pari a San Siro contro l'Inter. ''Le principali occasioni dell'Inter - aggiunge a Sky Sport - sono arrivati da nostri errori in fase di costruzione, ma abbiamo sempre giocato la palla con coraggio ed è quello che io voglio per la squadra. Poi la costruzione può essere più efficace''.

Il grande merito della Roma è quello di aver fermato la coppia Lautaro-Lukaku: ''Difensivamente abbiamo fatto bene.

Smalling e Mancini hanno fatto una bella partita ma come tutta la squadra. Noi non volevamo chiuderci, certo non è facile contro l'Inter. Mirante? Molto bene, ha fatto un'ottima partita''. Solo una manciata di minuti, invece, per Florenzi.

''Lavora sempre molto bene - spiega Fonseca - quando si è infortunato Santon ho pensato che Spinazzola fosse la sostituzione giusta, è più veloce e serviva quello''.