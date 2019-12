Calcio: Brasile;Roma su M.Paulo,'gioia' Fluminense

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 DIC - Fonti del Fluminense confermano che la Roma è tornata a farsi sotto per Marcos Paulo, 'gioiello' 18enne del Fluminense per il quale già in estate il club della capitale italiana si era fatto sotto offrendo a quello carioca 7 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La proposta era stata respinta perché la dirigenza del 'Flu' per ora non vuole privarsi del suo talento e poi perché è convinta che con il tempo il valore del ragazzo possa solo aumentare, al punto che nel suo contratto (in scadenza il 30 giugno del 2021) è stata inserita una clausola rescissoria pari a 45 milioni di euro (ma la cifra è trattabile). Il tutto sperando che non ci siano imprevisti come quello (un grave infortunio) che a suo tempo fece saltare il trasferimento multimilionario di Pedro al Real Madrid. L'attaccante è poi andato alla Fiorentina.

Titolare fisso nell'attacco del Fluminense a partire dalla 28/a giornata del 'Brasilerao', Marcos Paulo ha segnato nello stesso periodo quattro gol e servito due assist decisivi, e sul suo conto ci sono state relazioni molto positive da parte, scrive 'O Globo', degli osservatori della Roma che lo hanno seguito dal vivo nelle partite contro Palmeiras e Atletico Mineiro. Così ora i giallorossi sono pronti a rifarsi sotto fin dal mercato di gennaio, spinti anche dal fatto che il ragazzo ha anche passaporto portoghese, e quindi può essere tesserato come comunitario. (ANSA).