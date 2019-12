Roma; Veretout, l'Inter arriva nel momento migliore

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Con l'Inter spero sia una bella partita ma con un risultato positivo per noi, una vittoria".

Dopo i successi in campionato su Brescia e Verona e quello in Europa League sull'Istanbul Basaksehir, Jordan Veretout punta a fare bottino pieno anche venerdì sera a San Siro. Secondo il centrocampista francese della Roma, intervistato da Sky Sport24, la sfida coi nerazzurri arriva "nel momento migliore per entrambe le squadre. L'Inter è prima in classifica e noi siamo quarti. Veniamo da tre vittorie consecutive e andiamo a Milano per fare una grande prestazione". Anche perché senza sarà difficile avere la meglio sull'Inter di Conte, "una grande squadra, con fisicità e giocatori forti come Lukaku e Lautaro che sono pericolosi per le difese avversarie". Veretout comunque appare fiducioso, anche in prospettiva futura: "L'obiettivo è tornare in Champions League. Penso che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma bisogna proseguire su questa strada con aggressività e lottando in tutte le partite. Se continuiamo così possiamo fare grandi cose". (ANSA).