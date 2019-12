Incendio a Nettuno, muore 48enne

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Un uomo di 48 anni è morto nella notte in un incendio divampato in un appartamento a Nettuno, vicino Roma. E' accaduto intorno alle 3 in via Santa Lucia Filippini. Sul posto vigili del fuoco e polizia. L'edificio è stato fatto evacuare. Altri due condomini del palazzo sono stati portati in ospedale perché rimasti intossicati dal fumo.