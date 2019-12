Arte Italia e Pubblicità, nuove sinergie cercando emozioni

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Cercare l'emozione nella pubblicità attraverso il paesaggio e l'arte italiani per creare valore nelle aziende e nel Paese stesso; promuovere la cultura del fare e la cultura del bello, cardini del made in Italy; ma anche rifuggire la comunicazione stereotipata per sperimentare con coraggio nuovi linguaggi, unendo le forze tra artisti, pubblicitari e imprenditori. Sono alcuni dei temi emersi questa mattina nell'ambito del convegno "Arte, Italia e Pubblicità.

Comunicare meglio, comunicare il bello", organizzato a Roma dall'Associazione Civita, con il Comitato Marketing e Cultura, e Upa - Utenti Pubblicità Associati. L'incontro prende le mosse dalla recente iniziativa che ha visto collaborare Upa e Civita nella creazione, all'interno del canale YouTube Upa Advertising Graffiti, della playlist "Arte, cultura, Paesaggi d'Italia" che raccoglie, in un appassionante e approfondito viaggio dagli anni '60 a oggi, una serie di spot e campagne pubblicitarie (per il momento circa 80 video, ma il numero è destinato a crescere) con al centro il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Partendo dalla consapevolezza di quanto bellezza, paesaggio, storia e cultura espressi nei secoli dal nostro Paese possano rappresentare per le aziende attraverso la creatività pubblicitaria un valore aggiunto per la comunicazione e un veicolo di incremento della competitività del proprio brand, nel corso della mattinata la riflessione ha messo in luce non solo le opportunità ma anche alcune criticità di un rapporto - quello tra arte e pubblicità - che in Italia ha una lunga storia a partire dai primi decenni del '900. (ANSA).