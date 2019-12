Roma: Franceschini, spero in riqualificazione Piazza Venezia

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Con il nuovo dpcm approvato ieri in Consiglio dei Ministri diventano un solo istituto ad autonomia speciale di prima fascia il Vittoriano e Palazzo Venezia. Lo conferma il ministro della cultura Franceschini che parla di "due realtà enormi eppure sottovalutate che hanno invece grandissime potenzialità". E aggiunge: "Spero che l'istituzione di un unico museo spinga il comune di Roma ad intervenire su quell'area urbana che ora sembra un'aiuola spartitraffico". "Per carità non voglio dare consigli e non immagino soluzioni - sottolinea poi - dico solo che non è normale che in un'area così importante della città con musei importanti e i Fori a un passo la piazza sia così. Quindi spero in una riqualificazione" (ANSA).