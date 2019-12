Riapre discarica Colleferro,conferimenti

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Riapre la discarica di Colleferro, che era stata temporaneamente chiusa nelle scorse settimane destando l'allarme della municipalizzata Ama sulla gestione dei rifiuti di Roma. Ad Ama, a quanto si apprende, è stata informata ufficialmente sulla riapertura e riprendera' i conferimenti da domani mattina. Per la stessa discarica è prevista pero' la chiusura definitiva agli inizi di gennaio 2020, motivo per cui sta continuando il confronto - e a tratti anche la polemica - tra le istituzioni locali sul futuro dei rifiuti di Roma che vengono conferiti a Colleferro. Oggi si è tenuto un altro tavolo tecnico in Regione con l'obiettivo finale di individuare dei siti idonei nella Capitale.