Più libri, al via con Martella e Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Si apre il 4 dicembre con Andrea Martella, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria; Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori, la diciottesima edizione della Fiera nazionale della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', fino all'8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola.

All'inaugurazione dell'evento editoriale più importante di Roma interventi anche del vicesindaco con delega alla Crescita Culturale di Roma Capitale, Luca Bergamo, del direttore dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Roberto Luongo, del presidente Gruppo Piccoli Editori AIE, Diego Guida e del presidente di EUR S.P.A, Alberto Sasso.

La più grande vetrina degli editori indipendenti in Italia e in Europa, presieduta da Annamaria Malato, diretta da Fabio Del Giudice, con programma culturale pensato e curato da Silvia Barbagallo, compie diciott'anni e li festeggia concentrandosi sui confini dell'Europa. Una questione cruciale, quella del destino del nostro continente, che nel primo giorno della Fiera sarà affrontata da un'ospite d'eccezione: Aleksandra Dulkiewicz, sindaca di Danzica, che parlerà di un ideale europeo che si nutre di inclusione, rispetto e apertura verso il prossimo, insieme a Wlodek Goldkorn. Mentre Alessandro Barbero, Paolo Mieli e Paolo Conti saranno i protagonisti del dibattito "Radici e futuro dell'Europa" e Pierluigi Battista introdurrà l'incontro "Il valore della memoria" con Sami Modiano e Marcello Pezzetti, in cui si discuterà della necessità di combattere ogni forma di odio, razzismo e antisemitismo. (ANSA).