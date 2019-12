Pugilato: Boxing Open Day con Benvenuti e Blandamura a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La Federpugilato collabora con scuole che si propongono di inserire lo studio e la pratica della boxe nei percorsi formativi degli studenti. Antesignano del progetto è l'Istituto Pacinotti-Archimede di Roma che dal 2003 permette agli allievi di impratichirsi coi guantoni. Alcuni di essi sono divenuti anche pugili agonisti. Ex alunno del Pacinotti-Archimede è Emanuele Sioux Blandamura che, oggi, insieme a Nino Benvenuti, ha partecipato all'Open Day nella palestra ASD Attilio Volpe Boxe all'interno del plesso scolastico. Due ring e tante locandine di eventi vintage.

Nell'ora di lezione dedicata alla boxe, a cura del maestro Attilio Volpe, gli studenti, guidati da Massimo Bassi e Claudio Germano, sotto la supervisione della vicepreside Anna Lucia Crichigno, hanno ampliato il proprio bagaglio culturale.

Benvenuti ha catalizzato l'attenzione, mentre il campione europeo dei Medi ha raccontato la straordinaria storia. "La Boxe - ha detto Benvenuti - è scuola di vita. E' giusto che possa far parte di un progetto di formazione scolastica, perché consente agli studenti di apprendere quei valori e ideali che fanno della nostra arte, la 'nobile arte'". "Per me è un onore essere qui tra voi - dice Blandamura - anche perché un tempo sono stato uno studente del Pacinotti". (ANSA).