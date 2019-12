Ferrero: "Sport di base è vita. Va sostenuto di più"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Ieri nella piscina Romanina Sporting Center a Roma, alla gara di partenza del circuito regionale di nuoto di ASI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) record assoluto di presenze. Tra queste quella di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, venuto a incoraggiare il figlio Rocco. "Sono in veste di accompagnatore-genitore - dice - ma sono davvero contento di assistere a questa gara di nuoto e constatare quanto ASI abbia dato vita a una manifestazione organizzata alla perfezione, in un centro sportivo di eccellenza. E' importante far conoscere questa realtà, perché si parla spesso di carenza di strutture in questa parte di Roma, senza conoscere esattamente contesti come questi. Luoghi che possono attirare tanti ragazzi, toglierli dalla strada e indirizzarli verso stili di vita sani. Lo sport di base è, infatti, vita; va comunicato di più e aiutato". (ANSA).