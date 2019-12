La Freccia Azzurra a Roma per i 100 anni dalla nascita di Rodari

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, grazie al sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori in collaborazione con Cineteca Nazionale, Biblioteche di Roma e Lanterna Magica, Alice nella città riporta sul grande schermo La Freccia Azzurra di Enzo d'Alò (1996) in versioni restaurata in 2K.

Le proiezioni - ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - avverranno a Roma, Lunedì 2 dicembre 2019 al Teatro San Raffaele del Trullo, alle 14.00 davanti a 400 studenti delle scuole del quartiere, eredi dei "trullini" tanto cari a Gianni Rodari e alle 20.30 per inaugurare il calendario delle celebrazioni e dei festeggiamenti in occasione dell'anno rodariano che sta per cominciare. Due grandi Autori della letteratura contemporanea italiana, Dino Buzzati e Gianni Rodari, La Freccia Azzurra di Enzo D'Alò (1996) e La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (2019) riaprono le visioni di Scelte di Classe - cinema a scuola, il progetto dedicato alla formazione del nuovo pubblico, arricchite da incontri e laboratori che apriranno terreni di confronto, spunti per discussioni in classe.

E' un intramontabile capolavoro del cinema d'animazione, La Freccia Azzurra diretto da Enzo D'Alò liberamente tratto dal racconto di Gianni Rodari. Dai negativi originali è stato possibile ottenere, una nuova copia digitale che restituisce appieno la straordinaria qualità tecnica originale del lavoro.

"Scritto da Gianni Rodari nel 1954 il racconto, a distanza di 65 anni, sa parlare con poesia e semplicità ai bambini di oggi esattamente come a quelli di allora - dichiarano Maria Fares e Roberto Baratta produttori di Lanterna Magica -. La sua trasposizione cinematografica risale al 1996, il film, suggestivo e intenso, è amato da bambini di ogni età. Aver restaurato e dato nuova vita alla pellicola - concludono Fares e Baratta- ci sembra un'operazione perfetta soprattutto in considerazione di quando ciò avviene, nel centenario della nascita di Rodari e non solo come omaggio all'autore e alla sua favolistica, ma anche per il ruolo importante che "La Freccia Azzurra" ha avuto nella cinematografia italiana avendo riportato il cinema di animazione nazionale nelle sale. (ANSA).