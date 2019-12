Germania: il Borussia Moenchengladbach vince e torna in vetta

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il Borussia Moenchengladbach si aggiudica il posticipo della 13/a giornata della Bundesliga e torna in vetta alla classifica del campionato. Sul terreno del Borussia Park di Moenchengladbach, la sfida contro il Friburgo si chiude 4-2 per la squadra allenata da Marco Rose che sale così a 28 punti in classifica e scavalca nuovamente il Lipsia, ieri vittorioso. Thuram apre le marcature dopo 3', Schmid pareggia per gli ospiti poco dopo (6') ed Embolo al 1' della ripresa porta di nuovo avanti i 'suoi', che calano il tris al 6' con Herrmann. Holer al 13' riavvicina il Friburgo al 13', chiude i conti Embolo al 26' per il definitivo 4-2 che restituisce il primato al Borussia Moenchengladbach. (ANSA).