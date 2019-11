Raggi, 1 mln per tombini e caditoie

(ANSA) - ROMA, 30 NOV -"Abbiamo stanziato un milione di euro per pulire tombini e caditoie. Si tratta di risorse che verranno utilizzate per nuovi interventi che si aggiungeranno a quelli già in corso: pensate che negli ultimi 3 mesi ne sono stati eseguiti più di 2.000 per le strade della città". Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Siamo riusciti a individuare le aree critiche grazie ad un tavolo tecnico con Protezione Civile e Ama. I nuovi interventi partiranno nelle prossime settimane e proseguiranno fino all'estate del prossimo anno. Un approccio nuovo per far fronte in maniera programmata e incisiva alle possibili emergenze maltempo. Le verifiche eseguite ogni giorno dai nostri tecnici del Simu consentono anche di identificare le caditoie danneggiate dalle radici degli alberi o da lavori effettuati dai sottoservizi. In modo che si possano riparare e ripristinare così il regolare deflusso della pioggia", conclude.