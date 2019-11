Raggi,Roma è la città italiana preferita

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Roma è la città italiana preferita dai turisti: nel 2018 ha registrato 29 milioni di presenze nelle sue strutture ricettive, più del doppio rispetto alle altre città italiane maggiormente visitate. Lo scrive l'Istat nel suo report annuale sul turismo, in cui emerge che l'Italia raggiunge nel 2018 un record storico con 430 milioni di presenze e il 2,0% di presenze in più rispetto al 2017". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'obiettivo è continuare a seguire un percorso che ci vede impegnati in una strategia di crescita responsabile.

Puntiamo su un turismo sostenibile e di qualità, obiettivo che abbiamo sottolineato anche in occasione della presentazione di 'Futuroma', il Piano Strategico del Turismo 2019-2025. Stiamo facendo sistema con tutti gli operatori del settore per rilanciare Roma non solo come città d'arte, ma come una Capitale all'avanguardia".