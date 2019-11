Omicidio Sacchi:gip, Anastasia centrale

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Anastasia ha un ruolo centrale nel l'acquisto degli stupefacenti". Lo scrive il gip nell'ordinanza cautelare nella quale contestano alla fidanzata di Luca Sacchi, ucciso il 23 ottobre scorso, il reato di tentativo di acquisto di stupefacenti. "Ha agito con freddezza e professionalità Anastasia nella gestione della trattativa dell'incarico affidatole di detenzione del denaro e di partecipazione alla delicata fase dello scambio",scrive il gip. Per il giudice "appare sussistente un concreto rischio di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, e solo l'incensuratezza ed il ruolo meramente esecutivo nella compravendita giustificano l'adozione a suo carico della misura non custodiale richiesta dal Pubblico Ministero".