Cresce rete Accademie Pa, nuova sede

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'obiettivo è raggiungere tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici. Avanza così la rete delle Accademie della Pubblica Amministrazione che ha come piano di marcia quello di aprire in Italia 50 poli di formazione entro il 2020. Oggi inaugurata la sede di Nettuno, l'8/a operativa nel Lazio, e la 10/a in Italia. Il centro laziale, è stato spiegato durante la cerimonia di scopertura della targa, diventa così il polo per un comprensorio di una trentina di realtà locali.

All'evento presenti il sindaco Alessandro Coppola, l'assessore al Personale Marco Roda cui fa capo la promozione dell'evento, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale, il presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, capofila e ideatore delle Accademie, Enrico Michetti, e l'on.Claudio Durigon. A seguire lezione per oltre 120 dipendenti pubblici dal titolo "Atti Amministrativi. Corretta redazione, patologie e rimedi ai vizi dell'atto, controlli di legalità" tenuta dall'avv. Lorenzo Norcia.