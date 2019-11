Europa League: Roma padrona, Basaksehir travolto 3-0 in Turchia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Roma batte Basaksehir 3-0 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo J di Europa League giocata a Istanbul. Una partita senza storia: sono bastati 45' per chiudere la pratica, dimenticare le sconcezze arbitrali delle precedenti partite e tornare padroni del proprio destino. I giallorossi vincono da padroni in Turchia, battendo d'autorità - davanti al presidente e 'tifoso' turco Recep Tayyip Erdoğan - il Basaksehir e ipotecando la qualificazione ai 16mi di Europa League. Un 3-0 senza discussioni firmato da Veretout (su rigore), Kluivert e Dzeko, anche se la palma del migliore in campo va a Lorenzo Pellegrini, tornato il giocatore duttile e di classe visto prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi. E anche protagonista involontario di un episodio poco piacevole: colpito alla testa, nella ripresa, da un oggetto volante, con tanto di sangue e gioco fermo 5'. (ANSA).