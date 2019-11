E.League: Lazio batte Cluj 1-0 e spera ancora

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un gol di Correa per sperare ancora nella qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.

Nella desolazione di un Olimpico semi-deserto, i biancocelesti superano per 1-0 i romeni del Cluj grazie a un gol dell'argentino al 25' del primo tempo e adesso per qualificarsi ai sedicesimi, dovranno vincere con il Rennes e contare su una vittoria del Celtic (primo matematicamente grazie al successo sul Rennes) nell'ultima giornata in casa dei romeni. Il gol partita lo firma Correa, mai così in forma come in questo periodo, che al 25' capitalizza un'azione tutta in verticale nata dai piedi di Luis Alberto e rifinita da Adekanye. (ANSA).