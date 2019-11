Più libri, nel 2019 cresce del 28,3% l'ascolto di audiolibri

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Sono aumentate del 28,3% le persone, dai 15 ai 75 anni, che nel 2019 affermano di aver ascoltato audiolibri, pari al 9% (circa 4,1 milioni di persone) di chi si considera lettore. Nel 2018 questo valore era del 7% (3,2 milioni di persone). Il dato dell'Osservatorio sulla lettura e i consumi culturali realizzato per l'Associazione Italiana Editori (AIE) è alla base di alcuni incontri professionali, organizzati in collaborazione con Aldus, il network delle fiere del libro europee supportato dal programma Europa Creativa della Commissione Europea, che si svolgeranno a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria dell'AIE, dal 4 all'8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola.

La crescita di chi ascolta audiolibri è uno dei dati che verranno presentati, il 6 dicembre, all'incontro 'Audiolibri e podcast. Dal progetto editoriale al piano produttivo' con interventi di Nicola Attadio (Editori Laterza) e Rossana De Michele (Storielibere.fm), moderati da Antonio Lolli (Giornale della Libreria).

I formati audio saranno oggetto anche del convegno del 4 dicembre 'Audiolibri e podcast. Bolla tecnologica o mercato reale?' che prova a rispondere alla domanda: l'audio è un formato che allarga la lettura e il perimetro economico dell'impresa editoriale o è, per ora, solo un fenomeno che serve per vendere prodotti tecnologici? Il tema dell'innovazione, sia di prodotto che nei modi della comunicazione e del marketing, è al centro di altri appuntamenti: il 5 dicembre di 'Dal book blogger all'influencer: i nuovi soggetti della comunicazione e i servizi che offrono' dedicato a come sta cambiando la comunicazione on line, con l'attività dei book blogger, e dei book influencer in generale e il 6 dicembre dell'incontro che prova a rispondere alla domanda 'Vendere diritti per le serie tv è possibile anche per un piccolo editore?' con un'analisi delle relazioni tra questi ultimi e le piattaforme televisive . (ANSA).