Papa domenica a Greccio, lettera presepe

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 NOV - Domenica prossima, primo dicembre, "inizierà il tempo liturgico dell'Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto" dove San Francesco realizzò il primo presepe e "per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio". Lo ha annunciato Papa Francesco al termine dell'udienza generale.